Милонов ответил посмеявшейся над пожарными Самбурской и назвал ее самкой

Депутат Госдумы Виталий Милонов ответил актрисе и телеведущей Анастасии Самбурской, которая посмеялась над зарплатами пожарных в России и заявила, что из-за этого не стала бы выходить замуж за представителя этой профессии. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщает РЕН ТВ.

По словам Милонова, пожарным стоит только порадоваться, что после подобных заявлений такая девушка не встретится на их пути.

«Они должны себя чувствовать прекрасно, потому что эта самка сразу себя красными флажками обложила, поэтому нормальные и честные люди обращать на нее внимания больше не должны. Она будет выходить замуж не за человека, а за его кошелек. Ну тогда и к ней будут так же относиться — не как к человеку, а как к набору массово-габаритных параметров», — сказал депутат.

Парламентарий считает, что Самбурская своим заявлением по сути призналась, что ее интересуют мужчины, берущие взятки.

Самбурская сделала данное заявление после того, как один из ее подписчиков в Instаgrаm поинтересовался в сторис, вышла бы она замуж за пожарного или следователя. На это телеведущая ответила, что у представителей данных профессий слишком низкие зарплаты — от 30 до 35 тысяч рублей. Она добавила, что только за коммунальные услуги платит ежемесячно 25 тысяч рублей и еще 20 тысяч — за парковку. К тому же, по ее словам, на время ремонта она снимает квартиру.

В сентябре сообщалось, что Самбурская пожаловалась на свою «как будто проклятую» квартиру, где никак не удается доделать ремонт.