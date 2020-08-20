Ругань Самбурской в эфире навлекла проблемы на украинскую радиостанцию

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины принял решение начать внеплановую проверку киевского «Радио Шансон». Как сообщается на сайте регулятора, проблемы навлекла трансляция песни российской ведущей и актрисы Настасьи Самбурской, в которой содержится ругань.

В сообщении указано, что в эфире прозвучала композиция «Старая» с использованием грубых слов и выражений во время, когда ее могли услышать дети. По данным мониторинга, песню Самбурской поставили в эфир утром 17 июля.

Регулятор объявил о проверке на заседании 20 августа. На радиостанциях Украины разрешено транслировать и анонсировать программы и передачи, которые могут повредить физическому, интеллектуальному и духовному развитию несовершеннолетних только с 23:00 до 6:00 и только на каналах с ограниченным доступом.

Самбурская вела шоу «Ревизорро» на канале «Пятница!», сменив Елену Летучую. Наиболее известна благодаря роли в сериале «Универ. Новая общага». Актриса снимается в фильмах и сериалах, а также является одной из самых популярных Instagram-блогерш в России. На нее подписаны 11,1 миллиона пользователей.