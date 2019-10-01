Оппозиционный канал «112 Украина» оспорил лишение лицензий на вещание

Телеканал «112 Украина» оспорил в Окружном административном суде Киева решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания о лишении его лицензий на вещание. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Истцы оспаривают отказ Нацсовета в продлении срока действия лицензии на вещание пяти региональных телекомпаний, входящих в холдинг «112 Украина». В исковых заявлениях указывается требование признать незаконным и отменить решение органа власти, а также обязать провайдера возобновить «112 Украина» возможность вещать в цифровом формате программы в полном объеме.

В настоящее время суд решает вопрос об открытии производства и наличии правовых оснований для принятия мер по обеспечению иска. 26 сентября Нацсовет отказался продлевать телеканалу «112 Украина» лицензию на цифровое вещание. По мнению представителей органа, телеканал неоднократно нарушал условия лицензии и получал соответствующие предупреждения, которые не были устранены.

В Нацсовете считают, что «112 Украина» в течение шести лет нарушал программную концепцию вещания. В ответ представители телеканала сообщили, что они неоднократно подавали заявки на изменение программной концепции, однако в органах власти отказывались их рассматривать.

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Руководство телеканала заявило о незаконности принятого решения, расценив его как политически мотивированное. «К сожалению, новоизбранные власть имущие еще не готовы к построению демократического общества на Украине. Мы не согласны с решением нелегитимного Нацсовета и будем информировать об этом факте беззакония международные структуры», — отметил генеральный директор телеканала Артем Марчевский.

Канал продолжает свое вещание и доступен для зрителей на спутнике, в кабельных сетях и в интернете. Ранее Шестой апелляционный суд Киева разрешил Нацсовету принять решение об отказе в продлении лицензии. Власти обвиняли «112 Украина» в трансляции пророссийских позиций.

Канал «112 Украина» связывают с оппозиционным политиком Виктором Медведчуком, которого критикуют за тесные связи с российским президентом. В декабре 2018 года «112 Украина» был приобретен украинским политиком и экономистом Тарасом Козаком, который с 2014-го заседает в Верховной Раде как депутат от партии Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь».

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