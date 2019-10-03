На Украине владельца оппозиционных каналов обвинили в терроризме

Владельцу оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne, депутату Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарасу Козаку предъявили обвинение в терроризме. Об этом сообщает телеканал «112 Украина», передает ТАСС.

В комментарии телеканалу Козак заявил, что ему предъявили обвинение «относительно терроризма и легализации средств». «Сегодня меня допрашивали по трем статьям. Одна статья — это "терроризм", вторая — это "финансирование терроризма", а третья — "легализация средств, полученных преступным путем". Это для меня было сегодня новостью», — заявил он.

26 сентября сообщалось, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины отказался продлевать «112 Украина» лицензию на цифровое вещание. По мнению представителей органа, телеканал неоднократно нарушал условия лицензии и получал соответствующие предупреждения, которые не были устранены в течение шести лет. Руководство телеканала заявило о незаконности принятого решения, расценив его как политически мотивированное.

Козак в конце 2018 года приобрел телеканал NewsOne и «112 Украина». Кроме того, он является собственником канала ZIK. С 2014 года он заседает в Верховной Раде от политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, которого на Украине критикуют за тесные связи с российским президентом.

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