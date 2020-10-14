Пригожин рассказал о никем не любимой и никого не любящей Самбурской

Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на высказывание актрисы и телеведущей Анастасии Самбурской о зарплатах пожарных. Об этом он заявил в эфире РЕН ТВ.

«Я уверен, что Самбурская сказала, что никогда не выйдет замуж за пожарного, потому, что, вероятно, никогда не любила. И ее никогда не любили. Ведь если человека любишь, то тебе неважно, чем он занимается», — сказал он.

Пригожин также понадеялся, что «пандемия огромное количество людей все-таки приведет в чувства». Он признался, что сам работал пожарным и грузчиком, и отметил, что россияне «должны просто кланяться до земли тем людям, которые защищают нашу жизнь, охраняют нашу жизнь».

Самбурская сделала данное заявление после того, как один из ее подписчиков в Instаgrаm поинтересовался в сторис, вышла бы она замуж за пожарного или следователя. На это телеведущая ответила, что у представителей данных профессий слишком низкие зарплаты — от 30 до 35 тысяч рублей. Она добавила, что только за коммунальные услуги платит ежемесячно 25 тысяч рублей и еще 20 тысяч — за парковку. К тому же, по ее словам, на время ремонта она снимает квартиру.