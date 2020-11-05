Участник «Дома-2» подал в суд на МВД

Участник реалити-шоу «Дом-2» Игорь Русанов подал административный иск в суд к главку МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города в Telegram-канале.

По словам Русанова, 1 сентября он не смог попасть в Россию. Отказ мотивировали тем, что мужчина несколько раз в течение трех лет привлекался к административной ответственности, будучи не гражданином страны.

Истец подсчитал, что решение нужно отменить, поскольку он проживает в России с 2000 года, женат и имеет твердое намерение проживать с супругой на российской территории. Русанов добавил, что приобрел в собственность долю в уставном капитале ООО «Кафе на Грибоедова» и исправно платит налоги. Он также заверил, что свободно владеет русским языком и не нарушает безопасность страны.

Участник реалити считает, что запрет — несоразмерное вмешательство в личную жизнь, а «выдворение оседлого мигранта приводит к нарушению его права на уважение частной жизни». Смольнинский районный суд Петербурга принял исковое заявление и назначил судью для рассмотрения дела.

28-летний Русанов родился на Украине. Позже переехал в Санкт-Петербург, где открыл кафе. Впервые появился в эфире «Дом-2» в апреле 2019 года. Являясь участником телепроекта, 14 февраля 2020 года Русанов зарегистрировал на Сейшельских островах брак с Юлией Щегловой.

Ранее сообщалось, что звезду реалити-шоу «Дом-2» Тамбу-Тамбу Мондезира избил неизвестный в торговом центре Москвы. Участник шоу был там вместе с возлюбленной Юлией Ефременковой. У нее произошел конфликт с продавщицей. Бойфренд вступился за девушку, что и привело к драке между ним и одним из торговцев рядом с прилавком.