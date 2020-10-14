Бывшая участница «Дома-2» описала насилие на съемках

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Лера Фрост рассказала, что на съемках сталкивалась с применениями силы по отношению к ней и другим участникам. В интервью для YouTube-канала «Точки Nad И» она описала один из случаев насилия, произошедший на площадке проекта на Сейшельских островах.

По словам Фрост, участие в телепроекте — это «реальные опыты над людьми». Она вспомнила две подобные ситуации. В одной из них нужен был конфликт, чтобы, по требованию авторов проекта, «сделать ночной эфир интересным».

«Там это (насилие — прим. «Ленты.ру») только поощряется. Сотрясение мозга было, в больницу возили. На конфликте с девчонкой одной, слово за слово — и мне в лицо ром выливает. И понеслась. Мы падаем на цементный пол, а там ее здоровый парень два раза в голову мне прописывает», — рассказала девушка.

Она добавила, что почувствовала себя плохо, ее отвезли в местную больницу, где, по ее словам, от всех болезней дают парацетамол. Фрост отметила, что драки устраиваются для привлечения внимания зрителей. «Как вспомню об этом — ужас, позорище. Когда в зверинце живешь, сам в зверя превращаешься», — призналась бывшая участница.

Ранее телеведущая Ксения Бородина объяснила популярность «Дома-2». Она подчеркнула, что интерес к подобным передачам создают сами зрители. Обращаясь к аудитории, она подчеркнула, что людям «все милое и розовое неинтересно».

«Дом 2» — российское реалити-шоу, которое выходит в эфир с 2004 года. Проект неоднократно подвергался критике из-за поведения участников программы. В эфирах участники нередко ссорятся и дерутся. На протяжении многих лет реалити-шоу пытались закрыть, но безуспешно.