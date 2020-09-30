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Бородина объяснила популярность «Дома-2»

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Ксения Бородина
Ксения Бородина
Фото: @borodylia

Телеведущая Ксения Бородина объяснила популярность реалити-шоу «Дом-2». Она подчеркнула, что интерес к подобным передачам создают сами зрители, пишет StarHit.

«ТВ требует хлеба и зрелищ. Всегда так было, есть и будет. Людям жесткача подавай. Вы сами и создали с помощью рейтингов такие передачи. Вам все милое и розовое неинтересно», — приводит издание слова ведущей, обращенные к зрителям.

В конце августа стало известно, что команду реалити-шоу «Дом-2» ограбили на общую сумму в 30 миллионов рублей. Инцидент произошел на Сейшельских островах, где находится еще одна площадка проекта. Воры попали на яхту, в которой велись съемки и украли камеры, а также всю технику и компьютеры из аппаратной.

«Дом 2» — российское реалити-шоу, которое выходит в эфир с 2004 года. Бородина сотрудничает с проектом с первого сезона. «Дом 2» неоднократно подвергался критике из-за поведения участников программы, которые нередко ссорятся и дерутся друг с другом. На протяжении многих лет реалити-шоу пытались закрыть.

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