Ксения Бородина прокомментировала слухи о ее романе с Ольгой Орловой

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина в интервью изданию «Собеседник» прокомментировала слухи о ее романе с коллегой по телепроекту, певицей Ольгой Орловой.

«Говорят, что мы с Орловой лесбиянки и что у нас с ней любовная связь! Бред полнейший! Как такое можно вообще придумать!» — посетовала Бородина.

Она также опровергла слухи о том, что ее муж Курбан Омаров якобы нигде не работает и живет за ее счет. Ведущая выразила мнение, что человек не должен афишировать свое место работы. По ее словам, супруг зарабатывает деньги, и у пары все хорошо. «Никогда в жизни рядом неуспешного мужчину не потерпела бы!» — добавила Бородина.

Телеведущая сказала, что спокойно относится «ко всему этому бреду», но ей обидно, что люди верят в такие сплетни. Иногда они доходят до родственников Ксении, и ей приходится их успокаивать.

Ранее Ксения Бородина выступила с критикой жителей Крыма и пожаловалась на их недовольство тем, как много туристов приезжают на полуостров. Она также подчеркнула, что подобными высказываниями крымчане портят отношение к курортам полуострова.