Ведущий «Дома-2» отреагировал на слухи о появлении Гузеевой на проекте

Ведущий реалити-шоу «Дом-2» Антон Беккужев отреагировал на слухи о том, что ведущая Первого канала, актриса Лариса Гузеева появится на проекте и будет назначена новой ведущей. В комментарии «Телепрограмме» он связал эту информацию с кастингом ведущих.

«У нас объявлен кастинг на нового ведущего. Кого уже только нам не приписывали желтые СМИ. И Гузееву, и [блогера Анастасию] Ивлееву», — отметил он.

По словам Беккужева, кастинг пока еще продолжается и когда «по кандидатурам станет что-то понятно», об этом официально сообщат. Ведущий также подчеркнул, что не обсуждает с участниками шоу фейковые новости.

Ранее сообщалось, что 60-летняя актриса согласилась стать ведущей «Дома-2» с 1 сентября за большое вознаграждение. Гузеева в резкой форме опровергла эту информацию.

Над этой информацией посмеялась ведущая проекта Ксения Бородина. Она пошутила, что состав уже утвердили, и призвала подписчиков «расходиться».