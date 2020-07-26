Гузеева станет ведущей «Дома-2»

Лариса Гузеева с 1 сентября станет новой ведущей шоу «Дом-2», сообщает «Комсомольская правда».

Гузеева составит компанию Владу Кадони, Ксении Бородиной, Ольге Бузовой и Андрею Черкасову. Артистка, которая более 10 лет ведет передачу «Давай поженимся!», теперь станет вести шоу «Бородина против Бузовой». Участвовать в проекте 60-летняя Гузеева согласилась за большое вознаграждение.

Ранее Гузеева назвала картину «Соперницы», в которой сыграла главную роль, «худшим фильмом всех времен».

Ведущая «Дом-2» Ксения Бородина в феврале жаловалась на то, что россияне в личных сообщениях требуют у нее денег. «Каждый день люди просят у меня денег то на машину, то на квартиру, то просто в долг, то на новенький iPhone», — сетовала она.