Гузеева назвала картину со своим участием «худшим фильмом всех времен»

Ведущая телешоу «Давай поженимся!» и актриса Лариса Гузеева назвала картину «Соперницы», в которой сыграла главную роль, «худшим фильмом всех времен». Об этом она написала в комментариях в Instagram.

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Артистка опубликовала фотографию, на которой ей 30 лет. Одна из подписчиц в комментариях вспомнила роль Гузеевой в «Соперницах». «Помню Вашу роль байдарочницы. Великолепно», — написала пользовательница. В ответ актриса написала, что это «худший фильм всех времен и народов». Однако пользовательница не согласилась с мнением Гузеевой и отметила, что и сейчас с удовольствием пересматривает этот фильм.

Премьера кинокартины Виктора Садовского «Соперницы» состоялась в 1985 году. В основе сюжета история молодой спортсменки Натальи Озерниковой, которая на соревнованиях по гребле на байдарках-одиночках всегда занимала лишь второе место и стремилась завоевать золотую медаль. Главные роли в фильме сыграли Лариса Гузеева, Юрий Демич, Виктория Садовская и Олег Штефанко.