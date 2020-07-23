Гузеева показала свое фото из прошлого и порассуждала о «стиснутых зубах»

Ведущая телешоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева показала свое фото из прошлого. В публикации в Instagram актриса также порассуждала о том, что на снимках у нее всегда «стиснуты зубы».

По словам Гузеевой, на фотографии ей 30 лет. «Я заметила: везде, где я не позирую — у меня стиснуты зубы», — отметила она. Ведущая считает, что это связано с тем, как сформировался ее характер. Она уверена, что ничего никому «не приплывает за просто так».

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«Я и сегодня стараюсь не расслабляться: характер — это судьба», — добавила артистка. Гузеева также поблагодарила своих «учителей», из-за которых ее характер сформировался именно таким образом.

Ранее Гузеева откровенно рассказывала, как в прошлом боролась с алкоголизмом и лишним весом. По словам Гузеевой, в тот период жизни она находилась в депрессии и «сама опустила себя на это дно».

Ведущая неоднократно высказывалась об алкогольной зависимости, которой страдала в прошлом. Артистка поясняла, что проблемы начались в первом браке — с ассистентом режиссера Ильей, которого Гузеева встретила на съемках фильма «Соперницы». По ее словам, первый муж был наркоманом и периодически ее избивал.