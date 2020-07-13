Гузеева ответила обозвавшим ее алкоголичкой хейтерам

Ведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева сделала публикацию в Instagram с членами съемочной команды телешоу. В комментариях ее обозвали алкоголичкой, и актриса ответила хейтерам.

«12 лет я работаю с этими прекрасными, красивыми, умными и бесконечно талантливыми девочками. Они мои подруги навсегда — понимаем и чувствуем с полувзгляда друг друга», — написала артистка под снимком. Многие поклонники положительно отреагировали на фотографии и поддержали ведущую.

Однако комментарии оставляли и критики актрисы — одна из подписчиц написала: «Похожи на алкоголичек». Гузеева лично ответила на комментарий: «Я вас, страшненьких, без мозгов и фантазии, жалею». Как сообщает Starhit, негативный комментарий оставила певица Нинель Петкович из вокального ансамбля «Беляночка».

Ранее Гузеева ответила подписчикам, критиковавшим ее за появление в общественных местах без медицинской маски. В публикации она назвала их мудаками и идиотами, а также посоветовала держать себя в руках.

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