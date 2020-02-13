Ведущая «Дома-2» пожаловалась на требующих у нее денег россиян

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина пожаловалась на то, что россияне в личных сообщениях требуют у нее денег. Ситуацию она описала в публикации в Instagram.

«Каждый день люди просят у меня денег то на машину, то на квартиру, то просто в долг, то на новенький iPhone», — отметила она. По словам ведущей, она никогда в жизни не брала деньги в долг и «просто так тоже не просила». Бородина пояснила, что в таких вопросах исходит из собственных возможностей, поэтому «выше головы никогда не прыгала».

Так, она вспомнила, что долгое время была за рулем «абсолютно обычных» автомобилей, даже когда ее спрашивали, почему она не купит Mercedes. «Так многие в Москве живут», — добавила ведущая, уточнив, что многие женщины «ведутся на красивую картинку».

Бородина рассказала, что она нежадный человек, и на помощь нуждающимся у нее «выделен определенный бюджет». «Но, ребят, я даже оправдываться не собираюсь, почему я вам не дам никогда денег», — заключила ведущая.

Ксения Бородина с 2004 года ведет реалити-шоу «Дом-2». Принимала участие в других проектах канала ТНТ, таких как «Окна», «Битва экстрасенсов» и «Перезагрузка». С июля 2018 года ведет шоу «Бородина против Бузовой» вместе с бывшей участницей «Дом-2» Ольгой Бузовой. В выпусках они обсуждают отношения пар, помогают им решить проблемы вместе с приглашенными экспертами.

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