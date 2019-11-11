Instagram пообещал пользователям деньги в обмен на молчание о политике

Instagram оплатит расходы на производство контента для IGTV тем блогерам, которые не будут говорить о политике и социальных проблемах. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ознакомившееся с договором, который подписывают пользователи.

Сумма компенсации за изготовление роликов может достигать нескольких тысяч долларов. Компания заключила десятки договоров, самый крупный из которых превышает 250 тысяч долларов за 20 постов.

Как рассказали источники агентства, этот пункт обеспокоил некоторых инфлюенсеров, которыми было предложено снимать видео для IGTV. Instagram уже заключил десятки таких договоров.

«Мы считаем, что есть существенная разница между публикацией на нашей платформе политического контента и его финансированием», — сказали в Facebook, которой принадлежит Instagram.

Владельцы соцсети опасаются, что Instagram могут использовать во время выборов в США, как это было в 2016 году, поясняет Bloomberg. Об этом в октябре говорил глава Instagram Адам Моссери.

IGTV — мобильное приложение для просмотра и загрузки длинных вертикальных роликов хронометражом до 60 минут. Bloomberg отмечает, что IGTV создавался как конкуренты YouTube, в надежде на то, что пользователи Instagram будут активно использовать сервис, однако ожидания не оправдались.

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