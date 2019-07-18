Instagram перестал показывать лайки

Пользователи шести стран перестали видеть количество лайков под постами в Instagram. Как пишет TechCrunch, нововведение позволит владельцам Instagram-профилей не гнаться за одобрением других пользователей.

Обновление затронуло Австралию, Бразилию, Италию, Ирландию, Новую Зеландию и Японию. Первой страной, протестировавшей новый дизайн, стала Канада. Функция была отключена с весны, но в середине июля лайки вновь вернулись в Instagram-ленту канадских пользователей.

О планах соцсети скрыть лайки пользователей от посторонних глаз стало известно в апреле. В Instagram хотят добиться, чтобы юзеры фокусировались на самих публикациях, а не на том, сколько лайков они соберут. «Уменьшение давления на пользователей Instagram — это и правда то, о чем мы всегда думаем», — говорил тогда представитель Instagram.

По данным на 2018 год, в Instagram зарегистрированы 1,1 миллиарда человек. Подсчет лайков на фотоплатформе нередко превращается для пользователей этой соцсети в соревнование. В погоне за популярностью некоторые готовы покупать их за деньги, искать способы сделать более впечатляющие фотографии, а также собираться в группы, чтобы взаимно подписываться и обмениваться одобрительными оценками.

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