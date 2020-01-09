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Обманутая женщина попыталась вернуть деньги через Instagram и попала под суд

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Жительница Индонезии потребовала через Instagram от подруги вернуть деньги, которые дала в долг несколько лет назад. За это приятельница подала на нее в суд, обвинив в клевете, сообщает AsiaOne.

29-летняя Феби Нур Амелиа (Febi Nur Amelia) утверждает, что в 2016 году ее подруга Фитриани Манурунг (Fitriani Manurung), жена полицейского, взяла у нее в долг 70 миллионов рупий (около 5 тысяч долларов), а после перестала выходить на связь и заблокировала ее телефонный номер.

Спустя два года безуспешных попыток Амелиа решила обратиться к знакомой через Instagram. В личном сообщении она попросила вернуть долг, но Манурунг ответила, что они не знакомы и вновь заблокировала приятельницу. После этого конфликт перешел в публичное пространство. Индонезийка сделала пост, в котором прямо указала на то, что подруга должна ей эту сумму. «Я бы легко простила эти деньги, если бы должник был беден, но в этом случае все не так — она богата. Поэтому я и требую эти деньги назад», — написала она.

Заемщица в ответ подала в суд, обвинив кредиторку в клевете. Амелии может грозить до шести лет тюрьмы. Опрошенный изданием юрист назвал дело необычным, поскольку его сразу направили в суд, даже не попытавшись выслушать сторону защиты перед назначением заседания. «Боюсь, что это могло произойти из-за того, что истец — жена полицейского», — заключил он.

Ранее стало известно, что популярная в Instagram-модель Кейлен Уорд собрала 700 тысяч долларов, продав свои обнаженные снимки. Поклонники модели перечисляли деньги в фонды, помогающие бороться с лесными пожарами в Австралии.

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