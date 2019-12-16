Собчак назвали богохульницей за серьги с ликом Христа

Телеведущая Ксения Собчак подверглась критике за серьги с ликом Иисуса Христа, фотографию в которых она разместила в Instagram. Часть подписчиков обвинила ее в кощунстве, назвав богохульницей.

«Воскресно-имперское», — подписала Собчак фотографию в черной шапке с вышитым бисером двуглавым орлом. Но наибольшее впечатление на юзеров произвели серьги. Многие подписчики оставили негативные комментарии под публикацией. «Вы богохульница. Вы считаете, что если у вас много денег, то вам все позволено», — написала unicorn_1918. Пользовательница gortenzia57 призвала Собчак снять украшение, так как «грех большой это надевать». «Разве можно святой образ Иисуса Христа на серьгах?» — выразила возмущение ella.orlova.70.

Однако некоторым комментаторам новый облик Собчак показался необычным и даже удачным. Ее назвали «милой безбожницей», один из пользователей сравнил ведущую с боярыней.

В августе Собчак сообщила в Instagram, что многие знаменитости не задумываясь демонстрируют тайные страхи в публикациях в соцсетях. По ее словам, большинство знакомых выставляют то, чем хотят похвастаться.

Собчак — журналистка и телеведущая. В мае была назначена генеральным продюсером телеканала «Супер», входящего в медиахолдинг «Газпром-медиа». Руководила редакцией журнала SNC, а также была главным редактором в LʼOfficiel. В настоящее время также ведет канал на YouTube, на котором выходит шоу «Осторожно, Собчак!».

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