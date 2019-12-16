В РПЦ оценили новые серьги Собчак словами «такие люди плохо кончают»

Такие люди, как телеведущая Ксения Собчак, выложившая в своем Instagram-аккаунте селфи в серьгах с иконами, «плохо кончают». Об этом заявил глава Патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий (Смирнов) в разговоре с Telegram-каналом издания «Подъем».

Издание отмечает, что священнослужитель РПЦ оценил новый образ телеведущей как кощунственный. «Все люди, которые занимаются кощунством, плохо кончают. Поэтому я заранее жалею Ксению Анатольевну», — отметил он.

«Воскресно-имперское», — подписала Собчак фотографию в черной шапке с вышитым бисером двуглавым орлом.

Ранее Собчак уже подвергалась критике из-за серег с ликом Иисуса Христа со стороны своих же подписчиков в соцсети. Часть из них обвинила телеведущую в кощунстве, назвав богохульницей. Однако некоторым комментаторам все-таки понравился новый облик Собчак — он показался им необычным и даже удачным. Один из пользователей даже сравнил Собчак с боярыней.

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