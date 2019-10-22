На российском телевидении начнут отговаривать женщин от абортов

Православный телеканал «Спас» анонсировал программу «Прямая линия жизни», в эфире которой беременным женщинам будут помогать решить проблемы, толкающие их на аборт. Об этом сообщается на сайте Синодального отдела по благотворительности, который также участвовал в производстве программы.

Передача будет выходить в прямом эфире еженедельно. Женщины смогут рассказать свою историю, дозвонившись по телефону или заполнив форму на сайте телеканала. С ними будут беседовать руководители церковных и общественных проектов по защите жизни, психологи, священники, юристы.

Генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников назвал программу «шансом спасения жизни на глазах всей страны». Он отметил, что главная жертва аборта — это мать, которая, по словам Корчевникова, «потом никогда не сможет себе этого простить».

Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий (Смирнов) назвал русский народ «народом-убийцей» и заявил, что женщины не должны делать аборт даже по медицинским показаниям. В РПЦ прокомментировали высказывание Смирнова, отметив, что если беременность угрожает жизни женщины, то по отношению к ней «рекомендуется проявлять снисхождение».

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