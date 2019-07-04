Корчевников объяснился по поводу лишнего веса

Телеведущий и гендиректор телеканала «Спас» Борис Корчевников в выпуске программы «Судьба человека» на «России 1» рассказал о причинах резкого набора веса. Гостьей выпуска была актриса Александра Яковлева, которая борется с раком груди.

Артистка отметила, что в интернете часто появляется ложная информация о состоянии ее здоровья. Яковлева советовала «поменьше читать интернет» близким и друзьям, беспокоившимся о ее состоянии. В ответ на это ведущий вспомнил о похожей истории с ним.

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«Я за последние несколько месяцев немного поправился, потому что тоже лечился. Все уже позади, иду на поправку», — сообщил Корчевников. Он не уточнил, о каком именно заболевании идет речь.

При этом ведущий подчеркнул, что читал или слышал негативные комментарии о том, как он «отъелся, разжирел, и так далее, и очень много недоброго всего». «Но мне тогда хватало сил, как вам, вот к этому всему относиться с улыбкой», — заключил он.

В комментариях к выпуску на YouTube многие пользователи поддержали Корчевникова, призвали не обращать внимания на злых людей, и пожелали ему здоровья.

В августе 2015 года журналист в передаче «Прямой эфир» признался, что перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли головного мозга, затронувшей слуховой нерв.

Ранее сообщалось, что Борис Корчевников стал членом Общественной палаты России.

Борису Корчевникову 36 лет. Он окончил факультет журналистики МГУ. Работал на НТВ, снимался в сериале «Кадетство», был креативным продюсером канала СТС. Широкую популярность приобрел как ведущий ток-шоу «Прямой эфир» на «России 1».

В мае 2017 года занял пост гендиректора православного телеканала «Спас». Параллельно ведет передачу «Судьба человека» на «России 1». Его место в «Прямом эфире» занял Андрей Малахов.

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