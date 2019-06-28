Директор канала «Спас» стал членом Общественной палаты

Телеведущий и генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников стал членом Общественной палаты России. Указ о его назначении опубликован на портале правовой информации.
Глава государства личным письмом пригласил Корчевникова войти в состав Общественной палаты.
Корчевников окончил факультет журналистики МГУ. Работал на НТВ, снимался в сериале «Кадетство», был креативным продюсером канала СТС, готовил документальные проекты для НТВ, СТС, телеканала «Россия» и «ТВ Центра». С мая 2013-го по август 2017 года телеведущий вел программу «Прямой эфир» на «России 1». Он сменил на этом месте Михаила Зеленского, а на место Корчевникова, в свою очередь, пришел бывший ведущий ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале Андрей Малахов. С мая 2017 года занял пост генерального директора и генерального продюсера первого общественного православного телеканала «Спас».