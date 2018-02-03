Борис Корчевников побил подчиненного на православном канале «Спас»

Гендиректор православного телеканала «Спас», телеведущий Борис Корчевников, побил подчиненного, редактора архива «Спаса» Василия Добродеева. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации канала, Корчевников начал оскорблять Добродеева в кабинете перед другими сотрудниками. Подчиненный хотел избежать конфликта, попытался покинуть кабинет, но Корчевников принялся его бить. Чем закончился конфликт, не уточняется.

Добродеев снял побои в городской поликлинике №62, но заявление в полицию писать не стал.

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Корчевникову 35 лет. Он окончил факультет журналистики МГУ. После окончания вуза работал на НТВ, снимался в сериале «Кадетство», был креативным продюсером канала СТС, готовил документальные проекты для НТВ, СТС, телеканала «Россия» и «ТВ Центра».

Широкую популярность приобрел как ведущий ток-шоу «Прямой эфир», которое выходило на «России 1» в прайм-тайм и сопровождалось скандалами.

Пост гендиректора «Спаса» Корчевников занял в мае 2017 года. На управление православным телеканалом его благословил патриарх Кирилл. Параллельно он также ведет передачу «Судьба человека» на «России 1». Его место в «Прямом эфире» занял Андрей Малахов, с лета 2017 года перешедший в ВГТРК с Первого канала.

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