Корчевников рассказал о последствиях трепанации черепа

Телеведущий и гендиректор телеканала «Спас» Борис Корчевников заявил, что перенес операцию по трепанации черепа. Об этом он рассказал в программе «Судьба человека» на «России 1».

«Ходить не можешь несколько недель. Ходишь, как по стеночке. И все в жизни меняется и все видишь по-другому. Кроме того, что-то тебе открывается в эти дни», — описал свои телеведущий ощущения после хирургического вмешательства.

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4 июля Корчевников рассказал о причинах резкого набора веса. «Я за последние несколько месяцев немного поправился, потому что тоже лечился. Все уже позади, иду на поправку», — сообщил журналист. Он не уточнил, о каком именно заболевании идет речь.

Борису Корчевникову 36 лет. Он окончил факультет журналистики МГУ. Работал на НТВ, снимался в сериале «Кадетство», был креативным продюсером канала СТС. Широкую популярность приобрел как ведущий ток-шоу «Прямой эфир» на «России 1». В мае 2017 года занял пост гендиректора православного телеканала «Спас». Параллельно ведет передачу «Судьба человека» на «России 1».

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