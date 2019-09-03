Телеведущему Корчевникову нашли невесту

Артистка Клара Новикова предложила телеведущему Борису Корчевникову жениться на ее 18-летней внучке Анне. Об этом она упомянула в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1». Выпуск опубликован на YouTube.

37-летний телеведущий рассказал, что собирается зайти к актрисе Наталье Селезневой, которая живет неподалеку от него, чтобы она помогла ему найти девушку.

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«Зачем? Я пришла. Послушайте, у меня Анька вон ходит неохваченная!» — ответила на это Новикова. По словам актрисы, Корчевников — отличный жених для ее средней внучки Анны. Она отметила, что девушка не менее избирательна в выборе пары, чем ведущий.

Новикова предложила ведущему устроить свидание с внучкой. Корчевников робко согласился и ответил, что имя Анна — его любимое. Актриса также выразила готовность принять молодую пару в своем доме.

В июле зрители заметили, что ведущий резко набрал вес. Корчевников рассказал, что это произошло из-за лечения, но в настоящее время он идет на поправку. Подробнее о перенесенной болезни он пока не говорил.

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