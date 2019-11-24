В РПЦ призвали учить школьников семейным ценностям и защите страны

Современная российская школа не выполняет своей главной задачи — подготовки человека к жизни. Об этом заявил глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов, передает «Интерфакс».

«Главная тема — это что, геометрия, или география? Нет. Это все хорошие предметы, но они не главные. А главное — чтобы мальчик вырос отцом, а девочка выросла матерью», — уточнил он, напомнив, что 100 лет назад российская семья в среднем имела восемь детей.

По словам Смирнова, за тысячу лет разделения церквей ментальность Запада оказалась противоположна ментальности восточной греко-кафолической церкви. «Поэтому на священниках лежит задача, чтобы каждый рожденный русский мальчонка превращался в воина и отца большого семейства», — подчеркнул протоиерей.

Ранее, в октябре, Смирнов заявлял, что главным предметом в российских школах должны быть основы семьи — в его рамках дети будут узнавать о традиционных ценностях на протяжении всего периода обучения. По словам священнослужителя, в современном обществе забыли о традиционных ролях мужчин и женщин, в связи с чем «мы получили мужеподобную женщину и женоподобного мужчину».

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