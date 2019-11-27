Геи обвинили Собчак в невежестве и поучили ее нормам общения

Гости шоу Ксении Собчак, посвященного жизни гомосексуалов в России, упрекнули ее в невежестве из-за использования слова «гомосексуализм». Выпуск доступен на YouTube.

Ведущая начала ролик с того, что, согласно российским законам, она обязана установить на данное видео возрастной ценз. «Для того, чтобы поговорить открыто о гомосексуализме», — пояснила она. Шестеро гостей неодобрительно отреагировали на фразу Собчак, попросив не использовать это слово.

Один из участников выпуска Карен Шаинян пояснил, что в формулировке Собчак это слово означает болезнь, «как все -измы». Он объяснил, что это слово осталось в русском языке с тех пор, когда гомосексуальность считалась отклонением, и ее пытались «лечить». «Ты же не говоришь "гетеросексуалист"», — добавил он.

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Позднее ведущая предложила обсудить, какие еще слова могут быть некорректными в разговоре с гомосексуалами. Федор Павлов-Андреевич пожаловался на то, что люди часто лезут в личную жизнь, уточняя их сексуальные предпочтения. «Это примерно то же самое, как спросить у тебя, например: вот ты с Константином Богомоловым как больше любишь, — сверху, снизу?» — заявил он, заметив, что в принципе беседы о сексе возможны лишь при определенном уровне дружеского доверия и интимности.

В выпуске Собчак приняли участие шестеро мужчин, открыто заявляющих о своей гомосексуальности. Некоторые из них были жертвами аутинга — то есть их сексуальную ориентацию раскрывали посторонние люди без их на то согласие. Участники обсуждения рассказали о жизни в России и поделились проблемами, с которыми они сталкиваются каждый день.

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