Собчак ополчилась на Михалкова после «тончайшего троллинга»

Телеведущая Ксения Собчак ответила режиссеру Никите Михалкову на критику ее свадьбы с худруком Театра на Малой Бронной Константином Богомоловым. Свой комментарий она опубликовала в Instagram-аккаунте.

«Никита Сергеевич меня не забывает», — написала Собчак. Она иронично отметила, что передачу необходимо посмотреть, поскольку в ней «роскошно все»: хлесткое название, эффектные паузы, «цитаты великих каждые три минуты», лирическая музыка и пафосный финал. Выпуск ведущая сравнила с фильмом режиссера «Солнечный удар», только «в миниатюре».

«Я могу ответить лишь вопросом на вопрос, как делают горячо любимые Никитой Сергеевичем евреи. А то, что вы в последнее время снимаете, вы это всерьез снимаете, Никита Сергеевич, или "как бы"?» — обратилась к режиссеру Собчак. По ее словам, художественные высказывания режиссера производят «впечатление тончайшего троллинга», хотя могут быть и искренними. Она заметила, что если им с Богомоловым выдали подержанный, списанный катафалк для церемонии, то самому Михалкову — «целый госбюджет».

В выпуске авторской программы «БесогонTV» от 8 ноября Михалков рассказал о бракосочетании и венчании Собчак и Богомолова. В передаче под названием «Ад пуст, все черти здесь» он рассказал, что таинство венчания, «поставленное в один ряд с развратом и глумлением», может иметь тяжелые последствия для церкви и общества.

Михалков также упомянул историю храма, выбранного Собчак для церемонии. «На этих плитах внутри этого храма стояли Александр Пушкин и Наталья Гончарова, когда их венчали. На этом венчании присутствовали известнейшие люди Москвы», — добавил Михалков.

Свадьба Собчак и Богомолова состоялась 13 сентября. Молодожены прибыли в загс на катафалке, украшенном надписью «Пока смерть не разлучит нас». После они прошли церемонию венчания в храме Вознесения Господня у Никитских ворот, возложили красные гвоздики к памятнику князю Владимиру и отправились на празднование. Во время торжества Собчак исполнила эротический танец под песню Ирины Аллегровой «Войди в меня». Для обоих молодоженов этот брак стал вторым. Богомолов ранее был женат на актрисе Дарье Мороз, а Собчак была замужем за актером Максимом Виторганом.

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