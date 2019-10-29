Собчак рассказала о первых слезах от счастья

Телеведущая Ксения Собчак в интервью Woman.ru рассказала, что впервые заплакала от счастья, когда узнала пол своего первенца — сына Платона. Она родила мальчика в 2016 году, когда была в браке с актером Максимом Виторганом.

По словам Собчак, она очень хотела именно мальчика и в первый раз расплакалась, услышав не о самой беременности, а от звонка врача, узнавшего пол младенца по анализу крови. «Когда он сообщил, что родится мальчик, у меня тут же потекли слезы. Я была счастлива», — отметила телеведущая.

При этом она не смогла пояснить, почему мечтала именно о сыне, а не о дочке. Собчак также сообщила, что не хочет видеть взросление сына. «Очень не хочется, чтобы он вырастал, но в коробочку его не запрешь», — добавила ведущая.

Она отметила, что готовится к тому времени, когда будет воспитывать Платона-подростка, наблюдая за тем, как ее подруги в настоящее время растят детей подобного возраста. «Я примерила роль, которая в будущем мне предстоит», — заключила она, упомянув свою роль в новом фильме.

Собчак и Виторган поженились в феврале 2013 года, а в ноябре 2016 года у них родился сын Платон. У актера также есть сын и дочь от предыдущей супруги.

После официального расставания с актером в марте Собчак вышла замуж за театрального режиссера Константина Богомолова. Для обоих молодоженов этот брак стал вторым. Богомолов ранее был женат на актрисе Дарье Мороз. У него также есть дети от предыдущего брака.

Собчак заявляла, что она и Виторган воспитывают сына Платона вместе, и назвала это «здоровой ситуацией». Однако ведущая высказала опасения, что такое согласие не будет долговечным.

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