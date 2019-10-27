Собчак прокляла Асмус из-за груди

Телеведущая Ксения Собчак прокляла актрису Кристину Асмус из-за откровенных кадров из фильма «Текст» режиссера Клима Шипенко, которые она вставила в интервью с актером Александром Петровым. Об этом она написала в своем Instagram.

Так, по словам журналистки, агрегаторы приравняли ее интервью к «почти порно» и перестали рекомендовать ролик пользователям именно из-за кадров голой груди Асмус. Это привело к тому, что видео на YouTube не набрало желаемого количества просмотров. «Пострадала из-за чужого секса. Точнее из-за голых сисек Кристины Асмус», — посетовала Собчак.

Фото опубликовано @xenia_sobchak

«Будь ты проклята, Кристина, со своими сиськами», — заключила телеведущая.

Ранее Собчак восхитилась постельными сценами в фильме «Текст». По ее словам, сцены секса в фильме ее «реально поразили». «В этом фильме, на мой взгляд, самое ценное и офигительное — это секс-сцены. Потому что так секс в кино у нас никто не снимает», — отметила она. Сыгравший в фильме главную роль Петров заметил, что «это классно».

Петров в интервью Собчак также рассказал о том, как изображал мастурбацию в фильме. По его словам, снимать эту сцену было смешно, так как в момент съемки в комнате сидели трое мужчин.

У канала Собчак на YouTube более миллиона подписчиков. За восемь месяцев с момента его основания ее ролики суммарно собрали более 83 миллионов просмотров.

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