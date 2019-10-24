Александр Петров рассказал о мастурбации в компании мужчин на съемках

Российский актер Александр Петров в интервью бывшему кандидату в президенты России Ксении Собчак рассказал о том, как изображал мастурбацию в фильме «Текст» режиссера Клима Шипенко. Интервью с артистом опубликовано на YouTube в четверг, 24 октября.

По сюжету герой Петрова находит эротическое видео с персонажем в исполнении Кристины Асмус в чужом телефоне и начинает ублажать себя. «Дрочишь ты очень скованно, на мой взгляд», — отметила Собчак.

«А что он должен был там сделать? Снять штаны, подойти к зеркалу или выйти на балкон, чтобы наяривать?» — удивился актер.

Петров признался, что снимать сцену было смешно. «В комнате сидят трое мужиков, один из них мастурбирует. В какой-то момент мы засмеялись», — рассказал он.

В сентябре Асмус, также снявшаяся в эротических сценах в «Тексте», описала процесс их создания.

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