Дарья Мороз в подробностях описала съемки сцен секса в «Содержанках»

Актриса Дарья Мороз рассказала о том, как снимались постельные сцены в сериале «Содержанки» режиссера Константина Богомолова. Интервью с артисткой опубликовало российское издание GQ.

«Ты должен сделать одно и то же несколько раз, по десять минут почти секса», — отметила она.

По словам Мороз, четкие указания актерам не прописывались в сценарии сериала. «Происходит все, кроме проникновения. И четкого сценария нет, это импровизационные вещи, которые обговариваются», — поведала она.

Актриса описала процесс съемок: «Вы приходите к режиссеру на площадку, которой в данный момент является постель, или бассейн, или диван. Вы с режиссером и партнером обговариваете в связи со сценой примерную партитуру».

Мороз призналась, что работа над «самой огромной, потрясшей всех сцены в седьмой серии» показалась ей забавной. «У меня на телефоне даже есть видео, как мы это снимали с комментариями Богомолова, который ни на секунду нас не отпускал. Это было именно: "Нет, медленнее. Нет, руку сюда, а ты сюда. А ты давай не активничай"», — вспомнила она.

«Содержанки» стали дебютом театрального режиссера Богомолова в жанре сериалов. 36-летняя Мороз исполнила в шоу главную роль, сыграв сотрудницу уголовного розыска.

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