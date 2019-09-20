Брэд Питт объяснил угрозу убить Вайнштейна

Актер Брэд Питт рассказал о том, почему угрожал расправой голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну, домогавшемуся к актрисе Гвинет Пэлтроу. Слова артиста передает The Independent в пятницу, 20 сентября.

Питт объяснил, что хотел убедиться, что продюсер больше не будет приставать к его тогдашней возлюбленной. Пэлтроу рассказала ему, что Вайнштейн стал приставать к ней во время рабочего совещания в одном из отелей Лос-Анджелеса. Инцидент произошел в середине 1990-х, когда Пэлтроу получила ведущую роль в фильме «Эмма», который продюсировал Вайнштейн.

«В то время я был просто мальчишкой с Озарка, вышедшим на игровую площадку. И мы разбирались с проблемами именно так», — отметил артист.

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О том, что Питт угрожал убить голливудского дельца, Пэлтроу рассказала в мае 2018 года. Актер подошел к Вайнштейну на премьере «Гамлета» на Бродвее и заявил: «Если из-за тебя она еще хоть раз почувствует себя неуютно, я тебя убью». «Это было невероятно. Он использовал свою известность и влияние, чтобы защитить меня в тот момент, когда у меня еще не было ни известности, ни влияния», — поведала актриса.

25 мая 2018 года Вайнштейн сдался полиции Нью-Йорка и был отпущен на свободу под залог в миллион долларов. Об изнасиловании продюсером рассказывали по меньшей мере восемь женщин, более 80 сообщали о сексуальных домогательствах со стороны продюсера.

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