Звезда «Входа в пустоту» назвала ответственных в изнасиловании Вайнштейном

Главу Disney Боба Айгера и бывшего председателя компании Майкла Айснера привлекут к судебному процессу по делу об изнасиловании актрисы Пас де ла Уэрты голливудским продюсером Харви Вайнштейном. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Артистка подала жалобу, в которой указала, что представители студии ответственны за поведение кинематографиста, так как они вместе работали над картиной «Правила виноделов» — именно тогда в возрасте 14 лет она познакомилась с Вайнштейном. Пас де ла Уэрта отметила, что решения Айгера и Айснера позволили Вайнштейну навредить некоторым сотрудникам студии Miramax, которая тогда принадлежала Disney.

«Очевидно, что риск сексуального насилия со стороны Харви Вайнштейна присущ рабочей среде, созданной в Miramax», — заявил адвокат актрисы Аарон Филлер. Он добавил, что продюсер контролировал проект, нанимая молодых актрис и «наполняя все аспекты работы обещанием успеха и ожиданием интимного сексуального контакта».

В ноябре 2017 года актриса заявила, что Вайнштейн дважды изнасиловал ее. Первый случай произошел в октябре 2010 года, когда после вечеринки кинематографист подвез ее и пригласил выпить у себя. 23 декабря того же года он, по словам артистки, пришел к ней домой и вновь изнасиловал ее.

34-летняя Пас де ла Уэрта снялась в сериале «Подпольная империя» и картинах «Правила виноделов», «Сильная женщина», «Обнаженная», «Медсестра» и «Предел контроля».

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