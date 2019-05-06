Звезда «Входа в пустоту» попыталась совершить суицид

Американская актриса Пас де ла Уэрта, известная по лентам «Вход в пустоту» и «Спеши любить», госпитализирована после попытки самоубийства. Об этом сообщает TMZ.

Отмечается, что в полицию поступило заявление об «эмоционально нестабильном человеке, нуждающимся в помощи». Артистка заперлась в спальне в своей квартире на Манхэттене. Сотрудники полиции и службы спасения доставили ее в ближайшую больницу.

Подробности состояния актрисы не раскрываются.

В ноябре 2017 года де ла Уэрта обвинила голливудского продюсера Харви Вайнштейна в домогательствах и изнасилованиях. По ее словам, в октябре 2010-го он подвез ее до дома и настоял на том, чтобы выпить в гостях у актрисы, после чего изнасиловал ее. Ситуация повторилась в декабре того же года.

34-летняя Пас де ла Уэрта также снялась в сериале «Подпольная империя» и картинах «Правила виноделов», «Сильная женщина», «Обнаженная», «Медсестра» и «Предел контроля».

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