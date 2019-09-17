Модель обвинила звезду «Джуманджи» в тайной съемке их секса

Модель Монита Сэббэг подала в суд на артиста Кевина Харта, обвинив его в тайной съемке их секса. Девушка потребовала с ответчика 60 миллионов долларов, передает The Independent.

В иске утверждается, что модель сняли в постели с Хартом в номере отеля в Лас-Вегасе. Это якобы произошло в 2017-м. В сентябре того же года запись была опубликована в интернете.

Помимо Харта, ответчиком стал его бывший друг Джонатан Джексон, которого сам актер ранее обвинил в вымогательстве — тот якобы требовал деньги с Харта за эту видеозапись, а после пытался продать ее различным новостным сайтам о знаменитостях. В иске Сэббэг указано, что Харт и Джексон находились в сговоре, снимая ее на камеру.

В начале сентября Харт попал в серьезную аварию в Малибу. Его госпитализировали. Через неделю он был выписан из больницы.

Кевин Харт снимался в таких фильмах, как «Джуманджи: Зов джунглей», «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски», «Сорокалетний девственник», «Золото дураков» и «Полтора шпиона».

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