Люк Бессон попал под суд за отказ убивать оленей

На французского режиссера Люка Бессона подали в суд за отказ сократить популяцию диких оленей, скрывающихся на его участке. Иск подан Охотничьей федерацией департамента Орн, передает ТАСС.

Отмечается, что с кинематографиста намерены взыскать более 120 тысяч евро. Бессон, отказывающийся убивать животных по этическим причинам, якобы способствует их бесконтрольному размножению. По оценке истцов, на участке режиссера площадью 160 гектаров скрываются от 50 до 100 оленей.

Охотники также заявили, что животные наносят ущерб местным фермерам, уничтожая урожай. Пострадавшие от оленей уже подали в суд на федерацию и взыскали с нее ущерб. Теперь истцы требуют от Бессона возместить им эти убытки.

«Охотники Орна требуют, чтобы я убивал оленей, которые проходят перед моим домом! Может, мне еще детей вывести на балкон по такому случаю?» — возмутился режиссер. Его защита утверждает, что участок леса, которым он владеет, не может серьезно влиять на общую популяцию оленей, обитающих в регионе.

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