Названа причина интереса Голливуда к российской истории

Французский режиссер Люк Бессон объяснил причину возросшего интереса голливудской киноиндустрии к российской истории. Об этом он рассказал принадлежащему Григорию Березкину «РБК-Стиль».

«Эта тема — настоящий бескрайний океан. У вас богатая история для создания интересных творческих решений, на три века точно хватит, а то и больше. Эпоха Ивана Грозного, Распутина, смерть Романовых, Сталин — сколько ярких образов», — признался режиссер.

По словам Бессона, у него появилась «одна интересная идея», связанная с Россией, однако подробностей он не раскрыл. Режиссер добавил, что Россия для него остается загадкой, однако он попытался показать в предыдущих фильмах свое видение, что могло не понравиться зрителям и разочаровать их.

За последние несколько месяцев вышло несколько сериалов о российской истории — «Чернобыль» (HBO) и «Последние цари» (Netflix), а также фильм Бессона «Курск». До этого режиссер снял шпионский боевик «Анна» об агенте КГБ.

В июне сценарист американского сериала «Чернобыль» Крейг Мазин назвал причину отрицательного отношения к картине в России. По его словам, сериал вызвал волну негодования, потому что над ним работали американцы.

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