В американском сериале «Последние цари» о досоветской России показали мавзолей

В американском документальном сериале «Последние цари» от Netflix, рассказывающем о жизни и трагической кончине семьи российского императора Николая II, показали изображение московской Красной площади дореволюционных времен с мавзолеем Владимира Ленина. Об этом сообщили пользователи соцсетей.

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Сериал «Последние цари» заявлялся как одно из самых дорогостоящих документальных шоу от Netflix. Отмечалось, что проект будет больше склоняться в художественную составляющую — актеры в нем разыгрывают сцены из жизни Николая II и его близких, а контекст некоторых сцен объясняют историки. Премьера сериала состоялась 3 июля.

Каменный мавзолей был построен на Красной площади в 1930 году. Внутри памятника-усыпальницы в прозрачном саркофаге выставлено тело Владимира Ленина.

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