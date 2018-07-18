Актриса из «Валериана и города тысячи планет» описала изнасилование Бессоном

Актриса Сэнд Ван Рой раскрыла подробности изнасилования, в котором обвиняет режиссера Люка Бессона. Ее слова приводит Daily Mail в среду, 18 июля.

По словам артистки, Бессон набросился на нее в отеле в Париже. «Я просила его остановиться, недвусмысленно. И не только это. Я плакала, я блевала. Он совершал надо мной унизительные сексуальные действия. Я демонстрировала неприкрытое отвращение. Я показывала ему, что не хочу этого», — поведала Ван Рой.

Отмечается, что СМИ называли актрису любовницей Бессона, с которой он якобы состоял в отношениях последние два года.

«Я очень боялась умереть, и была очень близка к этому», — поведала она. Ван Рой призналась, что на следующий день ее тело болело так сильно, что она теряла сознание.

Материалы по теме Вошел и вышел: Вайнштейну грозит тюрьма за изнасилование Голливудского продюсера арестовали спустя полгода расследований. И отпустили

Адвокат Бессона Тьерри Марембер заявил, что кинематографист «категорически отвергает эти фантастические обвинения». Он подтвердил, что Ван Рой и Бессон знакомы, добавив, что режиссер никогда не допускал по отношению к актрисе подобных действий.

27-летняя актриса подала жалобу на изнасилование 19 мая. Тогда ее имя не раскрывалось. СМИ сообщали, что, по словам заявительницы, она выпила чашку чая, предложенную Бессоном, почувствовала слабость и упала в обморок. Придя в сознание, жертва поняла, что была изнасилована 59-летним кинематографистом.

Ван Рой снялась в фильме Бессона «Валериан и город тысячи планет» и сыграла в картине «Такси 5», которую режиссер спродюсировал.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!