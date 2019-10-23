Одну из самых непонятных сцен финала «Игры престолов» впервые объяснили

В сценарии финальной серии «Игры престолов» обнаружили часть, объясняющую действия Дейенерис Таргариен, неожиданно решившей сжечь Королевскую Гавань, уже захваченную ее солдатами. Об этом сообщает Mirror в среду, 23 октября.

Материалы по теме Вышла последняя серия «Игры престолов» Шальная императрица: почему мир возненавидел финал сериала — без спойлеров

Отрывок посвящен сцене, происходящей после того, как Пес уговаривает Арью Старк покинуть Красный замок и отказаться от мести королеве Серсее Ланнистер. В сценарии указано, что Дейенерис, летая на драконе над взятым городом, видит «внешние стены тронного зала, построенного ее предками». Героиня обнаруживает на окнах знамена дома Ланнистеров вместо герба ее дома и воспринимает это как «символ всего, что у нее отобрали». Это, по сценарию, повергает ее в ярость, после чего она повелевает дракону уничтожить крепость.

В финальной серии Дейенерис после того, как защитники города сдаются, начинает при помощи дракона уничтожать жилые дома и сжигает Королевскую Гавань дотла, убивая не только свою противницу Серсею, но и мирных жителей. После выхода эпизода многие поклонники посчитали финал нелогичным, а действия персонажа — необоснованными. Они составили петицию с требованием переснять заключительную часть сериала.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!