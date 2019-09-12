В первом сценарии «Игры престолов» Арью и Брана с матерью отправили за Стену

В черновом сценарии сериала «Игра престолов» Кейтилин Старк не погибает на свадьбе сына Робба, а бежит вместе с Арьей и Браном за помощью к Джону Сноу. Об этом рассказал автор цикла «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин, который выступил сценаристом шоу, передает The Sun.

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По задумке Мартина, Кейтилин добирается с детьми до Черного замка, в котором находится ее пасынок Сноу, однако тот вместе с Ночным дозором отказывается ее приютить, поскольку это противоречит законам дозора. Из-за этого Старки, спасаясь от Ланнистеров, бегут за Стену, где встречаются с одичалыми во главе с Мансом Налетчиком, а также сталкиваются с белыми ходоками. Кейтилин должна была погибнуть во время нападения магических существ на лагерь одичалых.

Почему от чернового варианта сценария отказались, не уточняется.

6 сентября портал Screen Rant составил список худших поступков главных персонажей сериала «Игра престолов».

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