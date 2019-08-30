Сценарий «Игры престолов» раскрыл правду о предательстве Сансы Старк

Опубликованный в сети сценарий сериала «Игра престолов» раскрыл правду о предательстве Сансы Старк. Об этом сообщает издание Mirror в пятницу, 30 августа.

Далее следуют спойлеры к «Игре престолов».

В финальном сезоне Джон Сноу рассказывает Сансе Старк, что на самом деле он не ее брат, потому что принадлежит к роду Таргариенов. Выясняется, что он является племянником своей возлюбленной Дейенерис Таргариен. Санса обещает сохранить эту тайну, но в разговоре с Тирионом Ланнистером проговаривается о происхождении Джона Сноу.

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В финале персонажи воссоединяются и трогательно прощаются друг с другом, в связи с чем можно предположить, что все обиды забыты. Тем не менее в сценарии говорится, что Джон Сноу не простил Сансу Старк: «Джон стоит перед Сансой. Он не полностью простил ее за то, что она предала клятву, которую он заставил ее дать. Он знает, что она любит его. Он знает, что она хочет только лучшего для Севера. Но все же...»

Ранее в сценарии обнаружили разгадку одного из наиболее непонятных эпизодов финала. Многие фанаты спорили, почему дракон Дрогон сжег Железный трон после смерти Дейенерис. Одни полагали, что он увидел в нем сгубивший героиню символ власти, другие выдвинули теорию о том, что он обнаружил связь между кинжалом в теле хозяйки и мечами, из которых был сделан престол, и посчитал, что на Дейенерис напал предмет мебели. Оказалось, что Дрогон сжег трон совершенно случайно.

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