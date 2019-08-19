Джордж Мартин высказался о концовке «Игры престолов»

Писатель Джордж Р. Р. Мартин, по фэнтези-саге «Песнь льда и огня» которого HBO снял сериал «Игра престолов», рассказал, как на него повлияла концовка телепроекта. Об этом сообщает The Observer.

«Завершение сериала по-своему освободило меня. Теперь я могу работать в собственном темпе. Был момент, когда, стоило мне закончить книгу, я бы на пару лет опередил сериал. Стресс был невероятный. На мне он сказался не лучшим образом. Вместо того чтобы ускорять меня, сериал в итоге меня тормозил», — пожаловался Мартин.

Кроме того, писатель заметил, что недовольство фанатов «Игры престолов» концовкой сериала никак не повлияет на финал его саги, до завершения которой осталось еще две книги — «Ветра зимы» и «Грезы о весне». «Ты не можешь угодить всем», — констатировал Мартин.

Мартин также признался, что перестал следить за фанатскими теориями: «Некоторые из них точны, другие — нет. Придется дождаться оставшихся книг, чтобы узнать правду».

17 июля стало известно, что фэнтезийный сериал «Игра престолов» побил рекорд по количеству номинаций на премию «Эмми». Он получил 32 номинации, включая категорию «Лучшая драма».

«Игра престолов» выходила на HBO с апреля 2011 года. Литературной основой сериала стал цикл книг «Песнь льда и пламени» писателя Джорджа Мартина.

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