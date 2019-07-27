Создатели «Игры престолов» бросят HBO ради 200 миллионов долларов

Создатели фэнтезийного сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс могут покинуть HBO, сообщает The Hollywood Reporter.

Авторы популярного телевизионного шоу уже провели встречу с представителями Amazon, Netflix и Disney, однако на настоящий момент никакой подтвержденной информации о возможной сделке нет, пишет издание. Отмечается, что сценаристы ожидают рекордный контракт на 200 миллионов долларов, который превзойдет сделку между Amazon и создателями сериала «Мир Дикого Запада» Лизой Джой и Джонатаном Ноланом на 150 миллионов долларов.

По данным издания, Disney захотел отдать под контроль Бенниоффа и Уайса канал FX, а Amazon предложил сценаристам работать над сериалом «Властелин колец».

В мае сообщалось, что Бенниофф и Уайс будут работать над новым эпизодом саги «Звездные войны», выход на экраны которой планируется в декабре 2022 года. По словам директора компании Walt Disney, три года будет достаточно для того, чтобы сценаристы успели отдохнуть после выхода финала «Игры престолов» и выпустить новую картину, название которой продолжает держаться в секрете.

«Игра престолов» выходила на HBO с апреля 2011 года. Литературной основой сериала стал цикл книг «Песнь льда и пламени» писателя Джорджа Мартина.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!