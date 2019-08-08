Создатели «Игры престолов» покинули телеканал HBO

Создатели сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс решили покинуть телеканал HBO ради сотрудничества со стриминговым сервисом Netflix. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Отмечается, что кинематографисты уже подписали многолетний контракт на 200 миллионов долларов. Долгое время они также вели переговоры с компаниями Disney и Amazon. В своем заявлении они благодарили HBO и бывших коллег за десятилетнее сотрудничество, а также отметили, что рады стать частью команды Netflix, которой удалось «создать нечто поразительное и беспрецедентное».

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Информация о том, что Бениофф и Уайсс планируют покинуть HBO, который транслировал «Игру престолов», появилась в конце июля. Сообщалось, что их контракт с телеканалом по стоимости может превзойти сделку между Amazon и создателями сериала «Мир Дикого Запада» Лизой Джой и Джонатаном Ноланом на 150 миллионов долларов.

17 июля стало известно, что фэнтезийный сериал «Игра престолов» побил рекорд по количеству номинаций на премию «Эмми». Шоу получило 32 номинации, включая категорию «Лучшая драма».

«Игра престолов» выходила на HBO с апреля 2011 года. Литературной основой сериала стал цикл книг «Песнь льда и пламени» писателя Джорджа Мартина.

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