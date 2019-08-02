Актрису из «Игры престолов» затравили в очереди в магазине

Немецкая актриса Лаура Прадельска пожаловалась на женщин, оскорбивших ее в магазине одежды Zara в Лондоне. Она рассказала о произошедшем в Twitter.

По словам Прадельски, четыре женщины без очереди прошли к кассе магазина. Еще одна женщина, стоявшая позади актрисы, вежливо попросила их не делать так. Те в ответ стали кричать в ее адрес «худшие оскорбления».

«Я сказала им успокоиться, а они в ответ вербально напали на меня с отвратительными расисткими оскорблениями. Одна из женщин закричала мне в лицо, что я трансгендерная шлюха», — поведала Прадельска.

Артистка заявила, что этих женщин следовало выставить из магазина.

Лаура Прадельска сыграла в сериале «Игра престолов» Куэйту, заклинательницу теней в Кварте, которая предупреждает Джораха Мормонта о том, что Дейенерис Таргариен и ее драконы находятся в опасности. Персонаж появляется во втором сезоне и носит маску, полностью закрывающую лицо.

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