Звезда «Игры престолов» почувствовала себя непривлекательной после операции

Актриса Эмилия Кларк, известная по роли Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов», чувствовала себя крайне непривлекательной после двух операций на мозге. Об этом она рассказала изданию Stylist.

По ее словам, в некоторые дни она даже не могла смотреть на себя в зеркало. «Когда я находилась в госпитале, во мне было столько лекарств. Вода задерживалась в организме, из-за чего половина моего лица сильно опухла», — вспомнила 32-летняя звезда.

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Она отметила, что прошло много времени, прежде чем она почувствовала себя достаточно уверенной в себе, чтобы начать снова пользоваться косметикой. При этом после перенесенных операций ее отношение к собственной внешности полностью изменилось. «Мое лицо не изменилось, но изменились мои ощущения по поводу самой себя», — призналась Кларк. Она призвала читателей любить себя и заботиться о себе.

Актриса также заявила, что никогда не будет выглядеть так хорошо, как во время съемок «Игры престолов». «Там были лучшие профессионалы в мире, занимающиеся прическами, макияжем и костюмами, и я ничего не могу с этим поделать. Я не могу заставить свои волосы выглядеть как волосы Дейенерис», — добавила она.

22 марта Кларк опубликовала эссе, в котором впервые призналась, что в 2011 году у нее диагностировали субарахноидальное кровоизлияние. Это тяжелая форма инсульта, которая уносит жизни более трети больных. За время работы над «Игрой престолов» знаменитость перенесла две операции на мозге.

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