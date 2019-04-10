Послеоперационные фото Эмилии Кларк с трубкой в голове слили в сеть

В сети появились фотографии актрисы Эмилии Кларк, сделанные во время ее лечения в больнице после кровоизлияния в мозг. Об этом сообщает Mirror.

Артистке, известной по роли Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов», на тот момент было 24 года. Она оказалась в больнице после окончания съемок первого сезона фэнтезийной саги.

Ранее в апреле актриса выступила на передаче CBS Sunday Morning, где рассказала о произошедшем: «Я была в спортзале и почувствовала самую невыносимую боль за всю мою жизнь, как будто в моей голове щелкнула резинка и на нее невероятно сильно надавили. И очень, очень быстро я поняла, что не могу стоять или ходить. В этот момент стало ясно, что я получила повреждение мозга».

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Кларк диагностировали субарахноидальное кровоизлияние (кровоизлияние в полость между паутинной и мягкой мозговыми оболочками). Актрису госпитализировали, ее состояние пришло в норму к началу съемок второго сезона «Игры престолов».

Через два года после первого кровоизлияния у артистки произошло второе. «В этот раз частица моего мозга в прямом смысле умерла. Если в какую-то область мозга в течение минуты не поступает кровь, она больше не будет работать. Это как короткое замыкание. Вот это со мной произошло. И они не знают, за что отвечала эта часть мозга. Врачи изучали его и говорили: "Ну, это может быть ее концентрация или ее периферическое зрение". Я всегда говорю, что пострадал мой вкус в мужчинах!» — поведала Кларк.

Первая серия заключительного, восьмого сезона «Игры престолов» выйдет 14 апреля.

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